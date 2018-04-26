Суд випустив затриманого екс-поліцейського з Чехії
Про це "Чеському радіо" повідомила прес-секретар МЗС Чехії Ірена Валентова, інформує "Європейська правда".
За її словами, згідно з рішенням суду підозрюваний був випущений під заставу в розмірі приблизно 4500 євро.
"Чех, що перебуває під підозрою, протягом двох місяців не повинен залишати Україну і повинен з’являтися для проведення слідчих дій", - повідомила прес-секретар МЗС Чехії Ірена Валентова.
"У нього був власний адвокат, забезпечити якого допомогло наше посольство", - уточнила прес-секретар МЗС.
У понеділок, 23 квітня, в Україні затримали колишнього старшого слідчого Управління з виявлення організованої злочинності поліції Чехії Людека Вокала. Його затримали нібито через незаконне прослуховування.
Арешт пов'язаний з нинішньою діяльністю Вокала в сфері безпеки, яку він не припинив навіть після переслідування в Чехії. На початку квітня Генеральна інспекція сил правопорядку Чехії звинуватила Вокала у використанні свого службового становища для розголошенні інформації про дії поліції в справі Vidkun, що стосується підозрілих зв'язків між поліцейськими, підприємцями і політиками.
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