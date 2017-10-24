Суд вирішив не оприлюднювати декларації високопосадовців СБУ

Під час розгляду адміністративного позову суд побачив конфлікт між захистом державної таємниці та зберіганням даних декларантів

Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення відмовити позивачу "Центр протидії корупції" у задоволенні позову щодо оприлюднення декларації голови та посадових осіб СБУ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу щодо оприлюднення декларації Голови та посадових осіб Служби безпеки України, ухвалив рішення – повністю відмовити позивачу "Центр протидії корупції" у задоволенні позову", - повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Зазначається, що під час розгляду адміністративного позову суд побачив конфлікт між захистом державної таємниці та зберіганням даних декларантів.

"Суд прийшов до висновку, що даний конфлікт має бути вирішений у спосіб передбачений Законом України "Про запобігання корупції", шляхом затвердження відповідного порядку", - зазначили у прес-службі.

"Колегія суддів не вбачає ознак протиправності в оскаржуваному рішенні державного експерта про віднесення до державної таємниці інформації з електронних декларацій особового складу СБУ", - повідомляють у суді.

У ЦПК заявили, що відповідне рішення ухвалили через 9 місяців після подачі позову і назвали його "затягуванням".

"Фактично таке рішення суду дозволяє багатьом державним органам, окрім СБУ – поліції, НАБУ, Службі зовнішньої розвідки створювати власні системи декларування та не подавати декларацій в реєстр НАЗК", – сказала юрист ЦПК Олена Щербан.

Активісти заявили, що обов’язково оскаржуватимуть дане рішення суду.

Раніше, НАЗК повідомляли, що для забезпечення процесу повної перевірки е-декларацій їм необхідно мати доступ до всіх державних реєстрів України.

