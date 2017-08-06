Суд вирішив не стягувати з Насірова заставу у 100 мільйонів
Відповідне рішення у четвер оголосила суддя Світлана Кушнір, повідомляє Укрінформ.
"Суд ухвалив у задоволенні клопотання про стягнення з Насірова у бюджет внесеної застави (у 100 млн грн - ред.) відмовити", - сказала Кушнір.
Прокурор САП Роман Симків у коментарі журналістам після засідання зазначив, що говорити про причини відмови у задоволенні клопотання важко, оскільки він ще не бачив мотивувальної частини ухвали.
"Але все-таки цей процес, який тривав кілька днів, я думаю, що це буде хороший профілактичний засіб для того, щоб підозрюваний (Насіров - ред.) утримався (від втечі - ред.)", - додав Симків.
Зазначимо, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вважає необгрунтованим і безпідставним клопотання обвинувачення про стягнення до держбюджету внесеної за нього застави у 100 млн грн через те, що він не здав британський паспорт.
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