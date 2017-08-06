Суд вирішив не стягувати з Насірова заставу у 100 мільйонів

Солом'янський райсуд Києва відмовив обвинуваченню у клопотанні про стягнення до бюджету застави відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Відповідне рішення у четвер оголосила суддя Світлана Кушнір, повідомляє Укрінформ.

"Суд ухвалив у задоволенні клопотання про стягнення з Насірова у бюджет внесеної застави (у 100 млн грн - ред.) відмовити", - сказала Кушнір.

Прокурор САП Роман Симків у коментарі журналістам після засідання зазначив, що говорити про причини відмови у задоволенні клопотання важко, оскільки він ще не бачив мотивувальної частини ухвали.

"Але все-таки цей процес, який тривав кілька днів, я думаю, що це буде хороший профілактичний засіб для того, щоб підозрюваний (Насіров - ред.) утримався (від втечі - ред.)", - додав Симків.

Зазначимо, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вважає необгрунтованим і безпідставним клопотання обвинувачення про стягнення до держбюджету внесеної за нього застави у 100 млн грн через те, що він не здав британський паспорт.