Суд вирішив залишити пам'ятник Катерині II у центрі Одеси
Як повідомили у суді, колегія суддів не задовольнила апеляційні скарги асоціації козацьких товариств Січ до Одеської мерії у справі щодо перенесення на Митну площу пам'ятника Потьомкінцям-нащадки і про комплексну реставрацію Катерининської площі.
Таким чином пам'ятник Катерині II (Засновникам Одеси) залишається на своєму місці - на Катерининській площі.
Пам'ятник Потьомкінцям-нащадки був демонтований з Катерининської площі та перенесений на Митну площу в 2007 році. На його місці встановили відтворений пам'ятник Засновникам Одеси, який був знищений в 1920 році.
Нагадаємо, що гранітний пам'ятник, встановлений на території етнографічного комплексу Фрумушика-Нова, у Тарутинському районі Одеської області, офіційно визнали найвищою у світі статуєю вівчаря.
Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 1 січня облили червоною фарбою пам'ятник "учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа