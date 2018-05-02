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Суд вирішив залишити пам'ятник Катерині II у центрі Одеси

Пам'ятник Катерині II залишається на Катерининській площі
Одеський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги про перенесення пам'ятника Потьомкінцям-нащадки на місце пам'ятника Засновникам Одеси, центральна фігура якого – російська імператриця Катерина ІІ.
Суд вирішив залишити пам Фото: bbc.com

Як повідомили у суді, колегія суддів не задовольнила апеляційні скарги асоціації козацьких товариств Січ до Одеської мерії у справі щодо перенесення на Митну площу пам'ятника Потьомкінцям-нащадки і про комплексну реставрацію Катерининської площі.

Таким чином пам'ятник Катерині II (Засновникам Одеси) залишається на своєму місці - на Катерининській площі.

Пам'ятник Потьомкінцям-нащадки був демонтований з Катерининської площі та перенесений на Митну площу в 2007 році. На його місці встановили відтворений пам'ятник Засновникам Одеси, який був знищений в 1920 році.

Нагадаємо, що гранітний пам'ятник, встановлений на території етнографічного комплексу Фрумушика-Нова, у Тарутинському районі Одеської області, офіційно визнали найвищою у світі статуєю вівчаря.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 1 січня облили червоною фарбою пам'ятник "учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі".

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05 02 2018 23:23
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