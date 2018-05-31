Суд висунув Вайнштейну звинувачення у зґвалтуванні
Про це заявив окружний прокурор району Мангеттен Сайрус Венс, повідомляє Reuters.
"Цей обвинувальний висновок підводить підсудного на крок ближче до відповідальності за злочини, в яких його звинувачують", - сказав прокурор.
Він додав, що Вайнштейна звинуватили у "в зґвалтуванні першої і третього ступеня, а також у сексуальному злочині першого ступеня". Адвокат Вайнштейна Бен Брафман заявив, що його підзахисний спростовує свою провину.
Як відомо, продюсер Гарві Вайнштейн добровільно прийшов до поліцейського відділку в Нью-Йорку. Згодом суд відпустив його.
Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.
Додамо, що американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.
Відзначимо, що дружина Вайнштайна Джорджина Чепмен отримає від $15 до $20 мільйонів за розлучення.
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