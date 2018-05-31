Суд висунув Вайнштейну звинувачення у зґвалтуванні

Велике журі висунуло звинувачення у зґвалтуванні голлівудському кінопродюсеру Гарві Вайнштейну.

Про це заявив окружний прокурор району Мангеттен Сайрус Венс, повідомляє Reuters.

"Цей обвинувальний висновок підводить підсудного на крок ближче до відповідальності за злочини, в яких його звинувачують", - сказав прокурор.

Він додав, що Вайнштейна звинуватили у "в зґвалтуванні першої і третього ступеня, а також у сексуальному злочині першого ступеня". Адвокат Вайнштейна Бен Брафман заявив, що його підзахисний спростовує свою провину.

Як відомо, продюсер Гарві Вайнштейн добровільно прийшов до поліцейського відділку в Нью-Йорку. Згодом суд відпустив його.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

Додамо, що американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.

Відзначимо, що дружина Вайнштайна Джорджина Чепмен отримає від $15 до $20 мільйонів за розлучення.