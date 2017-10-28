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Суд визнав недостовірним звинувачення депутата Лещенка щодо глави МВС Авакова

Лещенко зобов’язаний спростувати поширену інформацію
Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу народного депутата Сергія Лещенка і виніс остаточне рішення.
Суд визнав недостовірним звинувачення депутата Лещенка щодо глави МВС Авакова Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua

Як повідомляє прес-служба МВС, звинувачення Лещенка щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та самого відомства є завідомо недостовірними.

"Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу народного депутата Сергія Лещенка і виніс остаточне рішення – Лещенко повинен спростувати всі обвинувачення, які принижують честь та гідність, в бік МВС та самого міністра", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Справа стосується інформації, яку Лещенко поширив у виданні "Deutsche Welle" у 2015 році. Тепер, згідно з рішенням суду, Лещенко зобов’язаний спростувати поширену інформацію та розмістити її на тому ж сайті.

У 2015 році Лещенко заявив, що відчуває за собою незаконне стеження з боку МВС, зокрема, прослуховування мобільних телефонів. На його думку, це робив Аваков і Мартиненко, "а технічну функцію виконував МВС".

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28 10 2017 19:20
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