Суд визнав протиправним одягання наручників на суддю Кицюк

Суд визнав, що винесення поліцейським судді попередження було правомірним

Шевченківський райсуд Києва визнав протиправною спробу поліцейських затримати суддю Солом'янського районного суду Києва Вікторію Кицюк у лютому цього року.

"Визнати застосування 21 лютого 2017 року Інспектором роти №10 батальйону №3 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Тереверком Євгеном Олександровичем та Інспектором роти №10 батальйону №3 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Стеценком Олександром Костянтиновичем поліцейських засобів примусу, зокрема, фізичного впливу (сили) та кайданів до Кицюк Вікторії Сергіївни [...] - протиправним", - зазначено у рішенні суду, яке наводять авокати, повідомляє "Українська правда".

Також суд визнав, що винесення поліцейським судді попередження було правомірним.

Водночас адвокат судді Ольга Просянюк переконана, що поліцейські не мали підстав застосовувати фізичну силу та одягати наручники.

"По-перше, як вже підтвержено судовим рішенням, відсутнє правопорушення з боку судді Вікторії Кицюк. По-друге, Вікторія Кицюк не затримувалася, не підозрювалася у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, а тим більше - не створювала небезпеки поліцейським та іншим оточуючим. А це вичерпний перелік можливостей застосування таких заходів", - зазначила адвокат.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.

Згодом стало відомо, що патрульних хочуть звинуватити у перевищенні службових обов’язків. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Додамо, що Національна поліція оголосила сувору догану двом патрульним поліцейським за затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк.