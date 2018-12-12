Суд визнав протиправним розголошення Ситником і Лещенком інформації про Манафорта

У рішенні йдеться, що відповідачі не довели обставин поширення вказаної інформації, отриманої НАБУ від Трепака

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо розголошення та розповсюдження інформації про наявність прізвища та підписів Пола Манафорта в списках "чорної бухгалтерії Партії регіонів" в матеріалах досудового розслідування.

Також суд визнав протиправними і дії народного депутата Сергія Лещенка щодо "втручання у зовнішню політику України", що були здійснені шляхом поширення інформації про Пола Манафорта.

У повідомленні йдеться, що наслідком поширення такої інформації стало втручання у виборчі процеси Сполучених Штатів Америки 2016 року та завдання шкоди інтересам України.

"Суд ухвалив відповідне рішення з огляду на недоведеність відповідачами, які є суб’єктами владних повноважень, обставин поширення вказаної інформації, отриманої НАБУ від колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, без порушення обмежень, які для них встановлені законом", - повідомляється на сайті суду.

Позов до суду подав нардеп Борислав Розенблат у жовтні 2017 року. Цей адміністративний позов задоволений частково.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.

Як повідомлялося, раніше суд відмовив Лещенкові у закритті провадження у справі розголошення інформації про колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.