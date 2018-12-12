Суд визнав протиправним розголошення Ситником і Лещенком інформації про Манафорта
Також суд визнав протиправними і дії народного депутата Сергія Лещенка щодо "втручання у зовнішню політику України", що були здійснені шляхом поширення інформації про Пола Манафорта.
У повідомленні йдеться, що наслідком поширення такої інформації стало втручання у виборчі процеси Сполучених Штатів Америки 2016 року та завдання шкоди інтересам України.
"Суд ухвалив відповідне рішення з огляду на недоведеність відповідачами, які є суб’єктами владних повноважень, обставин поширення вказаної інформації, отриманої НАБУ від колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, без порушення обмежень, які для них встановлені законом", - повідомляється на сайті суду.
Позов до суду подав нардеп Борислав Розенблат у жовтні 2017 року. Цей адміністративний позов задоволений частково.
У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.
Як повідомлялося, раніше суд відмовив Лещенкові у закритті провадження у справі розголошення інформації про колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.
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