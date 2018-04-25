Суд визнав винним мера Сум у незаконному збільшенні премій самому собі, але покарання не призначив
Про це повідомляється на сайті Зарічного районного суду міста Суми. Лисенко безпідставно проголосував за підвищення власної премії зі 150% до 300%, чим порушив закон "Про запобігання корупції".
Водночас суд не наклав стягнення Лисенку у зв'язку із закінченням термінів притягнення його до відповідальності.
Прес-секретар прокурора Сумської обл. Наталія Науменко пояснила, що Лисенко майже два місяці не приходив на судові засідання – спочатку був на лікарняному, а потім перебував у санаторії. Науменко додала, що прокуратура позбавлена права оскаржувати це рішення.
Міський голова в лютому 2017 року всупереч вимогам закону "Про запобігання корупції", закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та при наявному конфлікті інтересів стосовно себе ухвалив рішення про підвищення власної премії.
У суді наголосили, що збільшення розміру премії не було пов'язане ані зі збільшенням обсягу роботи у Лисенка, ані з більш якісним та оперативним виконанням завдань. Причиною стало збільшення рівня своєї зарплатні за рахунок премії.
Сам Лисенко заявив, що використовував премії не на власні потреби, а на допомогу людям, і "призначав собі премії в залежності від того, чи була потреба у допомозі".
Згідно із законом України "Про запобігання корупції", навіть займаючись благодійною діяльністю як благодійник Лисенко не мав права вирішувати такі питання за допомогою своїх повноважень.
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