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Суд визнав винним мера Сум у незаконному збільшенні премій самому собі, але покарання не призначив

Міський голова безпідставно збільшив собі премію до 300%
Сумського міського голову Олександра Лисенка визнали винним в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією.
Суд визнав винним мера Сум у незаконному збільшенні премій самому собі, але покарання не призначив Фото: regionews.sumy.ua

Про це повідомляється на сайті Зарічного районного суду міста Суми. Лисенко безпідставно проголосував за підвищення власної премії зі 150% до 300%, чим порушив закон "Про запобігання корупції".

Водночас суд не наклав стягнення Лисенку у зв'язку із закінченням термінів притягнення його до відповідальності.

Прес-секретар прокурора Сумської обл. Наталія Науменко пояснила, що Лисенко майже два місяці не приходив на судові засідання – спочатку був на лікарняному, а потім перебував у санаторії. Науменко додала, що прокуратура позбавлена права оскаржувати це рішення.

Міський голова в лютому 2017 року всупереч вимогам закону "Про запобігання корупції", закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та при наявному конфлікті інтересів стосовно себе ухвалив рішення про підвищення власної премії.

У суді наголосили, що збільшення розміру премії не було пов'язане ані зі збільшенням обсягу роботи у Лисенка, ані з більш якісним та оперативним виконанням завдань. Причиною стало збільшення рівня своєї зарплатні за рахунок премії.

Сам Лисенко заявив, що використовував премії не на власні потреби, а на допомогу людям, і "призначав собі премії в залежності від того, чи була потреба у допомозі".

Згідно із законом України "Про запобігання корупції", навіть займаючись благодійною діяльністю як благодійник Лисенко не мав права вирішувати такі питання за допомогою своїх повноважень.

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25 04 2018 18:20
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