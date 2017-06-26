Суд визнав винними підозрюваних в участі в перестрілці в Мукачеві та відпустив їх на волю

У Мукачеві міськрайонний суд 26 червня оприлюднив вирок чотирьом бійцям Правого сектора, підозрюваних у причетності до стрілянини у місті в липні два роки тому, в результаті чого загинули три особи.

Так, суд визнав Володимира Бурча, Сергія Деяка, Родіона Горбенка та Романа Мунчака винними, однак частину обвинувачень було знято за браком доказів, повідомляє Мукачево.net. Зокрема, були скасовані обвинувачення про бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС.

За час перебування в СІЗО поки тривало розслідування та суд обвинуваченим зарахували 3 роки і 8 місяців. Згідно із так званим Законом Савченко їм зарахували день перебування в ізоляторі за два, фактично вдвоє скоротивши терміни ув’язнення.

У результаті після 7-годинного зачитування вироку підозрювані вважаються вільними.

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Прокуратура ще може подати апеляцію на вирок у справі мукачівської перестрілки.

Нагадаємо, 11 липня 2015 в Мукачеві виникла перестрілка між бійцями Правого сектора, правоохоронцями та охороною місцевого бізнесмена, народного депутата Михайла Ланьо.

За версією ПС, перестрілка була спровокована кримінальними елементами на чолі з нардепом, якому вони нібито перекрили канал контрабанди.

В результаті перестрілки загинули щонайменше троє людей. Шестеро бійців Правого сектора зникли в лісах за межами Мукачево, двоє з них були затримані, ще двоє госпіталізовані.