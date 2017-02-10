Суд визнав законним припинення українського громадянства екс-нардепа Артеменка

Вищий адміністративний суд визнав законним указ Президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства екс-нардепа Андрія Артеменка.

Про це заявив головуючий у колегії суддя Ігор Олендер, повідомляють "Українські новини".

"У задоволенні адміністративного позову...відмовити", - оголосив він.

Суд ухвалив повністю відмовити Артеменку в задоволенні позову, зокрема, відмовився визнати незаконним і скасувати указ Президента. Справу ВАСУ розглядав близько 5 місяців.

Це рішення стало першим серед інших справ про оскарження указів Порошенка про припинення українського громадянства колишніх чиновників.

Водночас адвокат Артеменка Леонід Сіваков планує оскаржити припинення його українського громадянства у Верховному Суді.

Юрист наголосив, що незадоволений рішенням Вищого адміністративного суду.

"Безумовно будемо оскаржувати у Верховному Суді", - сказав він. Коли буде подано скаргу, він не уточнив.

Нагадаємо, 5 травня в Державній міграційній службі заявили, що Президент наприкінці квітня підписав указ про позбавлення громадянства Українинародного депутата Андрія Артеменка, оскільки той має також громадянство Канади (вітчизняне законодавство передбачає, що свідоме набуття іншого громадянства призводить до втрати українського). Про канадське громадянство Артеменко заявив наприкінці лютого сам.

Артеменко звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента про припинення його українського громадянства.

Крім того, після указу Президента про позбавлення громадянства 16 травня Верховна Рада схвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка. Екс-депутат також просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати це рішення парламенту.