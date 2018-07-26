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Суд взяв під варту на два місяці водія Hummer

Кирила Островського взяли під варту без права внесення застави
Суд взяв під варту на два місяці водія Hummer - 23-річного Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.
Суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Фото: Нацполіція

Так, суд, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. 

Зазначимо, дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, ввечері 24 липня в Києві на бул. Лесі Українки водій Hummer на смерть збив дівчинку. Після наїзду він зник з місця події, але незабаром його було затримано. 

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.

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26 07 2018 17:55
ТЕГИ: ДТП, суд, Київ
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