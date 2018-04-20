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Суд взяв під варту підозрюваного у скоєнні ДТП у Кривому Розі

Суд у Кривому Розі вирішив взяти під варту чоловіка, підозрюваного у скоєнні ДТП у центрі міста, внаслідок якого загинули 9 людей.
Суд взяв під варту підозрюваного у скоєнні ДТП у Кривому Розі Фото: Первый городской

Суд ухвалив рішення обрати фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою включно до 13 червня, - повідомляє Громадське.

Слідчий суддя обрав цей запобіжний захід з урахуванням рекомендації лікарів.

Рішення суду не передбачає можливості внесення застави підозрюваним.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

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20 04 2018 18:24
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