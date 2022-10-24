Суд взяв під варту президента "Мотор Січі" Богуслаєва
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора.
Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обрали для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ. Обом фігурантам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).
Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про затримання ексвласника та почесного президента ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Офіційно затримання підтвердили 23 жовтня.
Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Так, українське підприємство постачало запчастини до гелікоптерів Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець", які використовували у війні проти України.
Крім Богуслаєва, затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Раніше повідомлялось, що СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з рф.
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