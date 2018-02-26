Суд взяв під варту вдруге затриманого хакера з Полтави, якого розшукують 30 країн
Як повідомляє місцеве видання Poltava365.com, запобіжний захід Капканову обирали все в тому ж Жовтневому суді.
Підозрюваний своєї вини не визнав. У нього вилучили паспорт громадянина Румунії, наявність якого підозрюваний пояснив тим, що може мати два громадянства.
На питання, чому він відстрілювався під час попереднього затримання та чому переховувався від слідства, відповів, що не знав про те, що перебував у розшуку, і вже майже півтора року він подорожує країною. При цьому подорожував без українського паспорту, який був у мами в Полтаві.
Капканов заявив, що він — приватний підприємець і займається наданням житла в оренду. Зазначив, що в поліцейського при першому затриманні вистрілив випадково: думав, злочинці вдираються до оселі.
Нагадаємо, Капканова вперше затримали у листопаді 2016 року в рамках масштабної спецоперації правоохоронців у Полтаві. Його підозрювали у кіберзлочинності по всьому світу. До спецоперації були залучені 30 країн.
Прокуратура вимагала для полтавського хакера взяття під вартою, однак Жовтневий суд Полтави відмовив у виборі такого запобіжного заходу, після цього підозрюваний зник із залу суду. Пізніше він був оголошений в міжнародний розшук.
Організатора міжнародної злочинної кібермережі Avalanche вдалося затримати в Києві 25 лютого.
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