Суд ЄС дозволив гомосексуальним парам мешкати у всіх країнах блоку
"Хоча країни-члени ЄС мають свободу визнавати законними чи ні шлюби між особами однієї статі, вони не можуть обмежувати свободу проживання громадян ЄС, відмовляючись надавати похідне право на проживання гомосексуальному партнерові, який є громадянином країни поза межами ЄС", - йдеться у вердикті суду.
Рішення стосується справи гей-пари румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона, які вступили в шлюб в Брюсселі в 2010 році. Законодавство ЄС дозволяє проживання на території країн блоку негромадянам Євросоюзу разом зі своїм партнерами, які є громадянами ЄС. Румунська влада відмовила Гамільтону в дозволі на проживання, пояснивши, що не може визнати його законним чоловіком громадянина ЄС, оскільки законодавство Румунії не передбачає гей-шлюби. Конституційний суд Румунії спрямував скаргу пари до Суду ЄС.
Одностатеві шлюби чи громадянські партнерства є визнаними або мають легальний захист у 22 з 28 країн-членів ЄС. Румунія, Польща, Словаччина, Болгарія, Литва та Естонія наразі не пропонують юридичного захисту одностатевих пар.
Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення за переслідування гомосексуалів у країні в часи націонал-соціалізму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто