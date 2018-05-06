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Суд ЄС дозволив гомосексуальним парам мешкати у всіх країнах блоку

Рішення стосується справи гей-пари румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона
Суд Євросоюзу виніс рішення, що гомосексуальні пари мають право мешкати у будь-якій країні ЄС, незалежно від того, чи визнає вона одностатеві шлюби.
Суд ЄС дозволив гомосексуальним парам мешкати у всіх країнах блоку Фото: flickr.com

"Хоча країни-члени ЄС мають свободу визнавати законними чи ні шлюби між особами однієї статі, вони не можуть обмежувати свободу проживання громадян ЄС, відмовляючись надавати похідне право на проживання гомосексуальному партнерові, який є громадянином країни поза межами ЄС", - йдеться у вердикті суду.

Рішення стосується справи гей-пари румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона, які вступили в шлюб в Брюсселі в 2010 році. Законодавство ЄС дозволяє проживання на території країн блоку негромадянам Євросоюзу разом зі своїм партнерами, які є громадянами ЄС. Румунська влада відмовила Гамільтону в дозволі на проживання, пояснивши, що не може визнати його законним чоловіком громадянина ЄС, оскільки законодавство Румунії не передбачає гей-шлюби. Конституційний суд Румунії спрямував скаргу пари до Суду ЄС.

Одностатеві шлюби чи громадянські партнерства є визнаними або мають легальний захист у 22 з 28 країн-членів ЄС. Румунія, Польща, Словаччина, Болгарія, Литва та Естонія наразі не пропонують юридичного захисту одностатевих пар.

Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення за переслідування гомосексуалів у країні в часи націонал-соціалізму.

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05 06 2018 14:35
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