Суд ЄС скасував санкції проти Азарова, які вже втратили чинність

Це рішення не означає виключення Азарова з чинного списку санкцій Євросоюзу

Суд Європейського союзу анулював санкції, які були накладені на колишнього українського прем’єр-міністра Миколу Азарова, запроваджені проти нього у 2014 році і продовжені у 2015-му.

Відповідне рішення суд ухвалив 19 грудня, пише "Європейська правда".

"Скасувати Рішення Ради (CFSP) 2015/364 від 5 березня 2015 р. про внесення змін до Рішення 2014/119 / CFSP щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, юридичних осіб та компаній з урахуванням ситуації в Україні та Регламенту Ради ЄС (ЄС) 2015/357 5 березня 2015 р., в якому вони стосуються пана Миколи Яновича Азарова", - йдеться у рішенні.

Суд також зобов'язав Раду ЄС оплатити всі судові витрати по обох позовах - першої і другої інстанції.

Це рішення не означає виключення Азарова з чинного списку санкцій Євросоюзу.

Суд вказав на те, що Рада ЄС, перед тим, як діяти на основі рішень органу влади третьої країни, повинна була перевірити, чи було це рішення ухвалене із врахуванням прав на захист та на ефективний юридичний супровід.

"Рада ЄС зобов’язана при ухваленні обмежувальних заходів притримуватися основних прав, що є невід’ємною частиною правового порядку ЄС", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, у квітні Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти Азарова, запроваджені проти нього Радою ЄС у 2016 році.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

У березні цього року Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас було знято обмеження проти колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

В той же час, 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.