Суд ЄС відхилив позов Азарова про скасування санкцій
Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду, передає LB.ua. Згідно з рішенням, позов про скасування санкцій відхилено, а заявник зобов'язаний компенсувати судові витрати.
Позов датовано 3 червня 2016 року. Екс-прем'єр намагався оскаржити рішення Ради ЄС про продовження проти нього заборони на в'їзд і заморожування банківських активів.
Його адвокати мотивували позов порушенням прав підзахисного на власність і ведення бізнесу, прав на незалежне розслідування, а також наполягали, що санкції були введені "на підставі хибного судження".
Нагадаємо, в січні 2016 року Європейський суд у Люксембурзі скасував замороження активів Азарова, а також екс-голови Адміністрації Президента Андрія Клюєва, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.
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