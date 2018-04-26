Суд ЄС відхилив позов Азарова про скасування санкцій

Європейський суд юстиції відхилив позов колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який вимагав скасувати персональні санкції, запроваджені проти нього Радою ЄС.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду, передає LB.ua. Згідно з рішенням, позов про скасування санкцій відхилено, а заявник зобов'язаний компенсувати судові витрати.

Позов датовано 3 червня 2016 року. Екс-прем'єр намагався оскаржити рішення Ради ЄС про продовження проти нього заборони на в'їзд і заморожування банківських активів.

Його адвокати мотивували позов порушенням прав підзахисного на власність і ведення бізнесу, прав на незалежне розслідування, а також наполягали, що санкції були введені "на підставі хибного судження".

Нагадаємо, в січні 2016 року Європейський суд у Люксембурзі скасував замороження активів Азарова, а також екс-голови Адміністрації Президента Андрія Клюєва, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.