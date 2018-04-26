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Суд ЄС відхилив позов Азарова про скасування санкцій

Заявник зобов'язаний компенсувати судові витрати
Європейський суд юстиції відхилив позов колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який вимагав скасувати персональні санкції, запроваджені проти нього Радою ЄС.
Суд ЄС відхилив позов Азарова про скасування санкцій Фото: lib.aldebaran.ru

Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду, передає LB.ua. Згідно з рішенням, позов про скасування санкцій відхилено, а заявник зобов'язаний компенсувати судові витрати.

Позов датовано 3 червня 2016 року. Екс-прем'єр намагався оскаржити рішення Ради ЄС про продовження проти нього заборони на в'їзд і заморожування банківських активів.

Його адвокати мотивували позов порушенням прав підзахисного на власність і ведення бізнесу, прав на незалежне розслідування, а також наполягали, що санкції були введені "на підставі хибного судження".

Нагадаємо, в січні 2016 року Європейський суд у Люксембурзі скасував замороження активів Азарова, а також екс-голови Адміністрації Президента Андрія Клюєва, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

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26 04 2018 15:20
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