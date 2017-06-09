Суд ЄС відхилив скарги Словаччини та Угорщини, які відмовляються приймати мігрантів
"Суд відхиляє позови, подані Словаччиною та Угорщиною, щодо тимчасового механізму обов'язкового переселення шукачів притулку", - йдеться у заяві суду, повідомляє Reuters.
Європейський суд дійшов висновку, що ЄС мав право робити вказівки національним урядам щодо приймання в рамках квот переважно сирійських біженців, для релокації з Італії та Греції.
Нагадаємо, обидві центральноєвропейські країни зобов’язали прийняти не надто велику кількість біженців – всього 2096 осіб. Втім, Угорщина до сьогодні не прийняла жодного біженця, у той час як Словаччина прихистила всього 16 мігрантів.
Рішення Ради ЄС щодо розподілу мігрантів у 2015 році, окрім Угорщини та Словаччини, не підтримали Чехія та Румунія.
У червні Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.
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