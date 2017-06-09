Суд ЄС відхилив скарги Словаччини та Угорщини, які відмовляються приймати мігрантів

Головний суд Європейського Союзу відхилив позови Словаччини та Угорщини щодо міграційної політики ЄС, відстоюючи право Брюсселя на те, щоб країни-члени приймали у себе шукачів притулку.

"Суд відхиляє позови, подані Словаччиною та Угорщиною, щодо тимчасового механізму обов'язкового переселення шукачів притулку", - йдеться у заяві суду, повідомляє Reuters.

Європейський суд дійшов висновку, що ЄС мав право робити вказівки національним урядам щодо приймання в рамках квот переважно сирійських біженців, для релокації з Італії та Греції.

Нагадаємо, обидві центральноєвропейські країни зобов’язали прийняти не надто велику кількість біженців – всього 2096 осіб. Втім, Угорщина до сьогодні не прийняла жодного біженця, у той час як Словаччина прихистила всього 16 мігрантів.

Рішення Ради ЄС щодо розподілу мігрантів у 2015 році, окрім Угорщини та Словаччини, не підтримали Чехія та Румунія.

У червні Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.