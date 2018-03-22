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Суд ЄС відмовився скасувати санкції, запроваджені проти Ставицького

Ставицький оскаржував санкції, запроваджені проти нього Радою Європейського Союзу у 2016 році
Суд Європейського Союзу у четвер відмовився скасовувати санкції проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуарда Ставицького.
Суд ЄС відмовився скасувати санкції, запроваджені проти Ставицького Едуард Ставицький. Фото: Ярослав Іваночко / iPress.ua

Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 22 березня. Едуард Ставицький оскаржував санкції, запроваджені проти нього Радою Європейського Союзу у 2016 році. Своїм рішенням суд відмовився вилучати його із санкційного списку ЄС та наказав Ставицькому відшкодувати власні юридичні витрати та витрати Ради ЄС.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

У березні цього року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас було знято обмеження проти колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

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22 03 2018 13:40
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