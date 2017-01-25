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Суд ЄС визнав постачання Росією зброї на Донбас

Виробник "Буків" програв позов про санкції ЄС
Суд Європейського Союзу визнав законними санкції проти російського виробника систем протиповітряної оборони концерну "Алмаз-Антей". Концерн намагався оскаржити замороження своїх активів.
Суд ЄС визнав постачання Росією зброї на Донбас Фото:ukr.lb.ua

У своєму рішенні суд зазначає, що Рада ЄС подала достатньо свідчень того, що Росія відправляє зброю сепаратистам на сході України. "Алмаз-Антей", який виготовляє озброєння для Росії, тим самим опосередковано підтримує порушення територіальної цілісності сусідньої держави, встановив суд, - інформує LB.

При цьому в суді зазначили, що Рада ЄС не зобов'язана доводити пряме використання сепаратистами зброї, виготовленої концерном, щоб обґрунтувати санкції. Крім того, на прийняття рішення про санкції не вплинула катастрофа "Боїнга", який, як вважає слідство, був збитий ракетою комплексу "Бук", виготовленого концерном.

Санкції проти "Алмаз-Антея" запровадили влітку 2014 року в рамках розширення заборонних заходів проти Росії у зв'язку з конфліктом на Донбасі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що представники ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 75%, використання забороненої зброї зросло на 300%.

 
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25 01 2017 14:10
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