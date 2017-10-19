Суд ЄС визнав законним замороження активів Віктора Януковича та його сина

Суд Європейського союзу виніс рішення за апеляційною скаргою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра щодо санкцій, накладених на них в ЄС у 2015-2016 роках.

Йдеться про позов родини Януковичів, яким вони оскаржували рішення Суду ЄС річної давнини. 15 вересня Європейський суд загальної юрисдикції (General Court) виніс рішення по двох санкційних хвилях, запроваджених Радою ЄС проти екс-президента та його сина. Тоді в Люксембурзі "заднім числом" скасували санкції, датовані 2014 роком, однак підтвердили чинність новіших санкцій, що діють від 2015 року, інформує "Європейська правда" з посиланням на секретаріат суду.

Віктор та Олександр Януковичі оскаржили торішнє рішення у Європейському суді (European Court of Justice), який розглядає апеляції щодо рішень, ухвалених першою інстанцією Суду ЄС.

Вища палата Суду ЄС повністю підтвердила початкове рішення, визнавши законним європейські санкції проти Януковичів у вигляді замороження активів.

У винесеному 19 жовтня рішенні Європейського суду, зокрема, зазначається "побоювання Віктора Федоровича Януковича та Олександра Вікторовича Януковича щодо упередженості української судової системи не можуть поставити під сумнів обгрунтованість звинувачень проти них щодо дуже конкретних випадків розкрадання державних коштів". Також суд вважає, що позивачі не надали жодних доказів, які могли би поставити під обгрунтованість звинувачень, винесених проти них в Україні.

Рішення Європейського суду стосується лише однієї санаційної хвилі, яка діяла з березня 2015 по березень 2016 років і, відповідно, нині втратила чинність. Однак воно свідчить про те, що спроби родини Януковича оскаржити наступні хвилі санкцій проти них (зокрема, запроваджені у 2016 та 2017) напевно також будуть невдалими.