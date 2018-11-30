Суд заарештував Барабошка на два місяці з правом застави

Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного в придбанні і поширенні персональної інформації Олександра Барабошка на два місяці.

Про це після засідання суду повідомив один з прокурорів у справі про створення фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.

Барабошкові призначено заставу в 3 млн гривень.

Прокуратура просила призначити Барабошкові заставу в 6,5 млн гривень.

Засідання суду проходить у закритому режимі.

Нагадаємо, що 7 листопада у фейсбуці студентки КПІ Наталії Бурейко з'явився пост про те, як вона познайомилася в Tinder з людиною, яка назвалася Варченком. Після того як вона відкинула пропозиції зайнятися сексом, їй нібито почали надходити погрози. Крім того, студентка отримала коробку з курячими лапками на підтвердження реальності погроз.

Пост активно поширили в українському сегменті інтернету, і як стверджує дівчина, її почали розшукувати невідомі люди, а її родичам - погрожувати кримінальною справою за неправдиві свідчення.

Вранці 8 листопада дівчина написала заяву в прокуратуру Києва з проханням розслідувати цю ситуацію. Вона залишила її у скриньці для звернень.

Увечері того самого дня Бурейко видалила свої повідомлення про конфлікт з Варченком і написала пост-вибачення, в якому вказала, що "не розібралася в ситуації і не усвідомлювала, що робить", і їй "дуже соромно".

Сам Варченко заявив, що це "жахлива інформаційна атака", спрямована проти його дружини Ольги Варченко, яка займає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

Військова прокуратура 29 листопада затримала відомого київського політтехнолога Володимира "Люмпена" Петрова. Його вважають відповідальним за організацію фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.