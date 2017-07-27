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Суд заарештував без права застави фігуранта справи про перестрілку в Дніпрі

Ще одному підозрюваному запобіжний захід не обрали
Суд заарештував терміном на 60 діб одного з підозрюваних у справі про перестрілку в центрі Дніпра - Олександра Лакізу.
Суд заарештував без права застави фігуранта справи про перестрілку в Дніпрі Фото: з вільних джерел

Другому підозрюваному запобіжний захід не обирали, оскільки йому знадобилася термінова операція.

Про це повідомляє "112 Україна".

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Можливість внесення застави для нього не передбачена.

"Прокурори просили без можливості внесення застави, тому що вважають, що Лакіза може або втекти, або спотворити всі докази, які свідчать про те, що саме він стріляв у людей 24 липня", - йдеться в повідомленні.

Ще одному підозрюваному запобіжний захід сьогодні не обирали, оскільки йому знадобилася термінова операція, передає Depo.Дніпро.

Раніше видання повідомило, що Лакіза своєї провини не визнає, стверджує, що на діловій зустрічі між Саакяном і канадським інвестором Яковом Давидовим в ресторані був без зброї. Стріляти почав після того, як йому приставили пістолет до спини, вирвавши зброю у нападника. За його словами, першим відкрив вогонь Едмонд Саакян.

Відомо, що Лакіза вже мав судимість у 2016 році - 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.

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27 07 2017 22:32
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