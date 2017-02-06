Суд заарештував частки Мартиненка в трьох компаніях

Мартиненко заборонено здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу прав на належні йому частки майна в статутних капіталах компаній

Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро заарештував частки статутного капіталу в трьох компаніях, що належать екс-депутату Миколі Мартиненку.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Liga.net.

23 травня суд ухвалив рішення заарештувати 5% статутного капіталу ТОВ Інтер-Вент, 14% ТОВ Вортекс і 5% ТОВ Техно-Інвест.

Мартиненко заборонено здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу прав на належні йому частки майна в статутних капіталах згаданих компаній.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб, бізнес-партнерами Мартиненка у компанії Вортекс були екс-співвласник групи WOG Петро Димінський, Ланна Лагур (швидше за все, родичка співвласника WOG Сергія Лагура), Сергій Перелома (перший заступник глави Нафтогазу), Олександр Морозов (екс-глава Ощадбанку), Ольга Пономаренко та покійний Ігор Єремєєв.

Станом на 2010 рік Вортекс володіла нерухомим майном в Вишгородському районі Київської області.

В Техно-Інвесті, де Мартиненко володіє 5%, його партнерами виступають Ігор Керезь (бізнес-партнер Давида Жванії і Мартиненка) і В'ячеслав Циганенко, колишній помічник екс-депутата Жванії.

У компанії Інтер-Вент крім Керезя, партнером Мартиненка є Андрій Щукін, ще один екс-помічник Жванії. Як і Техно-Інвест компанія була акціонером Діамантбанку Мартиненка.

Відзначимо, що суд заарештував квартиру в Києві колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа на поруки народними депутатами без змін.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.