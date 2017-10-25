Суд заарештував чоловіка, який побив поліцейського в ході мітингу під Радою

Його заарештували на 2 місяці без права виходу під заставу

Печерський районний суд Києва заарештував 37-річного Петра Олійника, який бив поліцейського в ході мітингу під Верховною Радою 17 жовтня.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Його заарештували на 2 місяці без права виходу під заставу.

Він також опублікував відеозапис, коли хулігану оголошували про підозру. Слідчі приїхали в резиденцію Межигір'я, де Олійник живе з лютого 2014 року.

"Саме там, в колишньому робочому кабінеті Януковича, слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - додав Геращенко.

В опублікованому відео зафіксований момент нападу на правоохоронця.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.