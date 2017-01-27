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Суд заарештував депутата Ужгородської міськради, в якого знайшли 800 грн міченими купюрами

Підозрюваний може внести заставу в сумі 96 тис. грн
Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату Ужгородської міської ради Станіславу Пономарьову, який є підозрюваним у справі про хабарництво.
Суд заарештував депутата Ужгородської міськради, в якого знайшли 800 грн міченими купюрами Станіслав Пономарьов Фото: Facebook Ужгород кримінальний

Депутат міськради - голова депутатської земельної комісії - повинен перебувати під вартою до 24 березня 2017 р. або сплатити грошову заставу в сумі 96 тис. грн. Пономарьов підозрюється у злочині, передбаченому ст. 368 КК, повідомляє "УНН".

Звинувачення апелювало до того факту, що під час обшуку у підозрюваного знайшли 800 грн міченими купюрами. Сам Пономарьов наполягав, що ці кошти йому підкинули під час обшуку.

Зараз Пономарьов перебуває на стаціонарному лікуванні під цілодобовим наглядом правоохоронців, оскільки, за його словами, в результаті останніх подій стан його здоров'я погіршився.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.

Згодом правоохоронці України перевіряли інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.

У свою чергу заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконує, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.

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27 01 2017 18:28
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