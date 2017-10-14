Суд заарештував двох підозрюваних у замаху на заступника голови Одеської облради
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
"За клопотанням прокуратури області 14 жовтня Київським районним судом м. Одеси заарештовано двох підозрюваних у замаху на вбивство заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня біля одного з розважальних закладів у центрі Одеси було здійснено замах на вбивство першого заступника голови Одеської обласної ради, екс-депутата Верховної Ради України Радковського. Невідомі на автомобілі Кіа здійснили декілька пострілів у його бік саме тоді, коли той виходив з ресторану.
Пораненого було госпіталізовано. З місця події поліцейські вилучили кулю від малокаліберної зброї калібру 5,6 мм. Ще три аналогічні кулі були вилучені з тіла потерпілого. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Пізніше було затримано двох безпосередніх виконавців замаху. Підозрювані – 23-річний мешканець Одеси та 27-річний житель Херсонської області.
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