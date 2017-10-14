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Суд заарештував двох підозрюваних у замаху на заступника голови Одеської облради

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває
Київський районний суд міста Одеса за поданням прокуратури заарештував двох підозрюваних у замаху на життя заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського.
Суд заарештував двох підозрюваних у замаху на заступника голови Одеської облради Фото: 112.ua

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"За клопотанням прокуратури області 14 жовтня Київським районним судом м. Одеси заарештовано двох підозрюваних у замаху на вбивство заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня біля одного з розважальних закладів у центрі Одеси було здійснено замах на вбивство першого заступника голови Одеської обласної ради, екс-депутата Верховної Ради України Радковського. Невідомі на автомобілі Кіа здійснили декілька пострілів у його бік саме тоді, коли той виходив з ресторану.

Пораненого було госпіталізовано. З місця події поліцейські вилучили кулю від малокаліберної зброї калібру 5,6 мм. Ще три аналогічні кулі були вилучені з тіла потерпілого. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше було затримано двох безпосередніх виконавців замаху. Підозрювані – 23-річний мешканець Одеси та 27-річний житель Херсонської області.

 

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14 10 2017 22:20
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