Суд заарештував директора "Укргазвидобування", з альтернативою застави 5 млн гривень

Харківський районний суд Харківської області за клопотанням прокуратури обрав арешт з альтернативою внесення застави в якості запобіжного заходу директору ВАТ "Укргазвидобуток" (УГВ) Вадиму Мохову.

"Суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення 5 млн грн. Ми клопотали про більшу суму застави - 32 млн грн", - зазначили в прес-службі прокуратури регіону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами співрозмовника агентства, рішення про те, чи буде прокуратура подавати апеляцію, ще не прийнято.

У свою чергу адвокат Мохова Олег Головков повідомив, що захист має намір оскаржити запобіжний захід.

"У понеділок внесемо заставу. І обов'язково будемо подавати апеляцію на запобіжний захід", - сказав він журналістам.

За інформацією видання, сьогодні в Харківському райсуді призначено також розгляд клопотання прокуратури про відсторонення Мохова від посади на час досудового слідства.

Зазначимо, директора ВАТ "Укргазвидобуток" Вадима Мохова було затримано 4 жовтня. Йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 (незаконний видобуток) і ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Прокуратура встановила, що дію спеціального дозволу на користування надрами зазначеним ВАТ було припинено у зв'язку з невиконанням розпорядження Держгеонадра. Однак підприємство свою діяльність не зупинило і продовжувало видобувати газ і газовий конденсат незаконно. За попередніми даними, ця діяльність завдала багатомільйонних збитків.

Нагадаємо, правоохоронці затримали директора державної газовидобувної компанії "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.

