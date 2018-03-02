Суд заарештував "екс-чиновника" анексованого Криму
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.
"Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, ми продовжуємо працювати, зокрема щойно Херсонській міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим і обрав колишньому "заступнику міністра спорту" в псевдоуряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - зазначив він.
При цьому Удовиченко додав, що до цього "екс-чиновнику" було повідомлено про підозру у державній зраді.
Нагадаємо, вчора, 2 лютого, Служба безпеки України повідомила про затримання контррозвідкою у пункті пропуску "Каланчак" на адміністративній межі із окупованим Кримом колишнього українського чиновника, який після анексії працював у підконтрольному Кремлю "уряді" Криму.
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