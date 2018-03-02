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Суд заарештував "екс-чиновника" анексованого Криму

До цього "екс-чиновнику" було повідомлено про підозру у державній зраді
Херсонський міський суд заарештував затриманого в Херсонській області колишнього так званого заступника міністра спорту "Республіки Крим".
Суд заарештував "екс-чиновника" анексованого Криму Фото: СБУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.

"Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, ми продовжуємо працювати, зокрема щойно Херсонській міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим і обрав колишньому "заступнику міністра спорту" в псевдоуряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - зазначив він.

При цьому Удовиченко додав, що до цього "екс-чиновнику" було повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, вчора, 2 лютого, Служба безпеки України повідомила про затримання контррозвідкою у пункті пропуску "Каланчак" на адміністративній межі із окупованим Кримом колишнього українського чиновника, який після анексії працював у підконтрольному Кремлю "уряді" Криму.

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