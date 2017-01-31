Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-голову банку "Михайлівський" заарештовано на два місяці

Альтернативною мірою суд обрав заставу в розмірі 160 млн грн
Дніпровський райсуд Києва заарештував екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на 2 місяці.
Екс-голову банку "Михайлівський" заарештовано на два місяці Фото:forbes.net.ua

"2 місяці утримання під вартою, або 160 млн грн застави, саме таку міру запобіжного заходу обрав Дніпровський районний суд Києва для екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка. Таким чином, суд частково задовольнив прохання прокуратури, яка просила 2 місяці утримання під вартою або 320 млн грн застави", - повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна".

За його словами, адвокат Дорошенка буде подавати апеляцію.

Раніше  iPress.ua повідомляв, що екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко доставили в Дніпровський райсуд Києва для розгляду зміни йому запобіжного заходу.

Зазначимо, незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" в 138 млн грн. 

Голосіївський суд в рамках кримінального провадження щодо банкрутства банку Михайлівський заарештував низку об’єктів нерухомості, що належить на праві власності ТОВ Техенерготрейд (ЄДРПОУ 32531054; кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук).

Нагадаємо, суд заарештував голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на два місяці та призначив заставу в 137,8 млн грн.

Раніше прокуратура Києва повідомила голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка про підозру в розкраданні 870 млн гривень і доведенні банку до неплатоспроможності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 21:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat