Екс-голову банку "Михайлівський" заарештовано на два місяці
"2 місяці утримання під вартою, або 160 млн грн застави, саме таку міру запобіжного заходу обрав Дніпровський районний суд Києва для екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка. Таким чином, суд частково задовольнив прохання прокуратури, яка просила 2 місяці утримання під вартою або 320 млн грн застави", - повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна".
За його словами, адвокат Дорошенка буде подавати апеляцію.
Раніше iPress.ua повідомляв, що екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко доставили в Дніпровський райсуд Києва для розгляду зміни йому запобіжного заходу.
Зазначимо, незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" в 138 млн грн.
Голосіївський суд в рамках кримінального провадження щодо банкрутства банку Михайлівський заарештував низку об’єктів нерухомості, що належить на праві власності ТОВ Техенерготрейд (ЄДРПОУ 32531054; кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук).
Нагадаємо, суд заарештував голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на два місяці та призначив заставу в 137,8 млн грн.
Раніше прокуратура Києва повідомила голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка про підозру в розкраданні 870 млн гривень і доведенні банку до неплатоспроможності.
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