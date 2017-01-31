Екс-голову банку "Михайлівський" заарештовано на два місяці

Дніпровський райсуд Києва заарештував екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на 2 місяці.

"2 місяці утримання під вартою, або 160 млн грн застави, саме таку міру запобіжного заходу обрав Дніпровський районний суд Києва для екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка. Таким чином, суд частково задовольнив прохання прокуратури, яка просила 2 місяці утримання під вартою або 320 млн грн застави", - повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна".

За його словами, адвокат Дорошенка буде подавати апеляцію.

Раніше iPress.ua повідомляв, що екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко доставили в Дніпровський райсуд Києва для розгляду зміни йому запобіжного заходу.

Зазначимо, незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" в 138 млн грн.

Голосіївський суд в рамках кримінального провадження щодо банкрутства банку Михайлівський заарештував низку об’єктів нерухомості, що належить на праві власності ТОВ Техенерготрейд (ЄДРПОУ 32531054; кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук).

Нагадаємо, суд заарештував голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на два місяці та призначив заставу в 137,8 млн грн.

Раніше прокуратура Києва повідомила голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка про підозру в розкраданні 870 млн гривень і доведенні банку до неплатоспроможності.