Суд заарештував екс-голову ДФС Київщини із заставою 1 млн грн

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього голову Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, якого підозрюють у систематичному хабарництві, і встановив заставу 1 млн гривень.

"22 червня 2017 року Печерським районним судом Києва за клопотанням Генеральної прокуратури взято під варту з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн гривень колишнього голову ГУ ДФС у Київській області", - інформує "LB.ua" з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Заарештований підозрюється в зловживанні владою і службовим становищем, в організації діяльності злочинної групи, у склад якої чиновник залучив своїх довірених підлеглих, які в період з 2015 по 2016 роки на постійній основі створював умови фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, шляхом проведення комплексних перевірок, прийняття рішення щодо відшкодування податку на додану вартість для отримання від останніх неправомірної вигоди.

Відзначається, що іншим учасникам злочинної групи, а саме одному з колишніх начальників управління ГУ ДФС у Київській області, який підозрюється в зловживанні впливом, і двом керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, які підозрюються в зловживанні службовим становищем, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків. Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд грн. 23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.