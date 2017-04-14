Суд заарештував екс-начальника ДАІ Києва Макаренка на три місяці з можливістю застави у 5 млн грн
"За клопотанням столичної прокуратури екс-начальник ДАІ м. Києва Микола Макаренко заарештований з можливістю внесення застави в сумі 5 млн грн. Такий запобіжний захід для колишнього чиновника сьогодні обрав Печерський райсуд столиці", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.
Нагадаємо, що 7 квітня Росія видала Україні колишнього начальника Управління ДАІ у Києві Миколу Макаренка.
Як відомо, російські правоохоронці затримали у московському аеропорту "Домодєдово" екс-начальника київської ДАІ Миколу Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.
У квітні 2015 року поліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.
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