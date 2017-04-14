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Суд заарештував екс-начальника ДАІ Києва Макаренка на три місяці з можливістю застави у 5 млн грн

Миколу Макаренка раніше екстрадували з Росії
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-начальнику ДАІ Києва Миколі Макаренку, якого раніше екстрадували з Росії, у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави в сумі 5 млн грн.
Суд заарештував екс-начальника ДАІ Києва Макаренка на три місяці з можливістю застави у 5 млн грн Микола Макаренко. Фото: скріншот

"За клопотанням столичної прокуратури екс-начальник ДАІ м. Києва Микола Макаренко заарештований з можливістю внесення застави в сумі 5 млн грн. Такий запобіжний захід для колишнього чиновника сьогодні обрав Печерський райсуд столиці", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Нагадаємо, що 7 квітня Росія видала Україні колишнього начальника Управління ДАІ у Києві Миколу Макаренка.

Як відомо, російські правоохоронці затримали у московському аеропорту "Домодєдово" екс-начальника київської ДАІ Миколу Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.

У квітні 2015 року поліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.

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14 04 2017 19:18
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