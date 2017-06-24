Суд заарештував головного редактора "Страна.ua" Гужву із заставою у 554 тисячі гривень

Шевченківський райсуд Києва у суботу 24 червня обрав запобіжний захід головному редактору видання "Страна.ua" Ігорю Гужві у вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.

Про це повідомляє "Громадське".

Адвокат Гужви Олена Лукаш заявила, що застава за Гужву буде внесена.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, прокуратура наполягала на арешті Гужви з можливістю внесення застави в сумі понад 3 млн грн.

"Гужві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі", – сказала речниця прокуратури.

За словами Максимець, прокуратура оскаржить рішення суду про розмір застави.



Олена Лукаш. Фото: hromadske.ua

"На даний час слідством ще не знайдені та не встановлені всі речі, які можуть бути доказами у вчиненні Гужвою кримінального провадження. Це може стати одним з ризиків", – сказала прокурор Олена Ковальчук.

Також, за її словами, Гужва може вчиняти тиск на потерпілих та на свідків.



Олена Ковальчук. Фото: hromadske.ua

Раніше Шевченківський суд Києва взяв під домашній арешт Антона Філіпковського, який є підозрюваним у справі про вимагання хабара головним редактором видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою.



Адвокати Гужви. Фото: hromadske.ua

Як зазначила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, Гужва також є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, в рамках якого йому вже обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі понад 1 млн. грн.

Нагадаємо, в четвер, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.