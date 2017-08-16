Суд заарештував квартиру і будинок Насалика
Бізнесмен та президент футбольного клубу "Карпати" Петро Димінський подав до суду позов про стягнення заборгованості з Насалика за договором позики (сума заборгованості в рішенні суду не вказано).
Одночасно з цим він подав заяву про забезпечення позову, в якому просив заарештувати нерухомість Насалика, а саме: квартиру площею 287,7 кв. м в Києві, житловий будинок площею 561,4 кв. м і земельна ділянка (1 510 кв. м) в Козині (Київська область), - йдеться в матеріалах суду, повідомляють Українські Новини.
Таким чином суд частково задовольнив клопотання Димінського і наклав арешт на квартиру і житловий будинок. Термін дії рішення суду - до 26 липня 2020 року.
Як повідомлялось, прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив Службу безпеки України перевірити інформацію про перебування міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика в Донецьку. Причиною став відеозапис, з якого видно, що Насалик спілкується про постачання вугілля з так званим "міністром доходів і зборів ДНР" Олександром Тимофєєвим (бойовик, позивний "Ташкент").
Зазначимо, заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за червень склала 46 600,4 гривні.
Ігор Насалик задекларував 890 тисяч доларів, €240 тис й 4,7 млн грн готівки.
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