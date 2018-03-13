Суд заарештував майно екс-депутата Шепелєва, - джерело

Суд заарештував майно колишнього депутата Верховної ради Олександра Шепелєва та його родичів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Так, джерело в Генеральній прокуратурі підтвердило факт арешту майна Шепелєва.

Нагадаємо, 9 лютого Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще низки злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Службі безпеки заявили, що не застосовували силу під час затримання екс-депутата Олександра Шепелєва.

Як відомо, справу проти Шепелєва було відкрито в 2012 року. Екс-депутат від БЮТ був затриманий на території Угорщини на початку липня 2013 року. Пізніше його екстрадували до України і заарештували. Згодом екс-нардепа перевели до лікарні, звідки він втік в липні 2014 року. У вересні 2014 рокуІнтерпол оголосив у розшук депутата-втікача. Менш ніж через рік він був затриманий в Підмосков'ї і заарештований московським судом. У серпні він вийшов з російського СІЗО. 3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу Шепелєва. У серпні 2016 року в ГПУ повідомили, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні в його екстрадиції.

В Україні Шепелєву інікримінують причетність до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму понад 220 млн грн, а також участь спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315,3 млн грн в березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють в участі в скоєнні замаху на вбивство колишнього акціонера "Родовід банку" Сергія Дядечка.