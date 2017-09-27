Суд заарештував майно табору "Вікторія"
Так, суд задовольнив клопотання поліцейського слідчого про арешт.
Загалом, площа заарештованих будівель становить 4065,4 кв. м.
"Зазначене майно зберегло сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину. Слідчий довів, що існують ризики його перепланування, зміни цільового призначення, пошкодження або знищення, що в подальшому ускладнить встановлення істини і проведення необхідних слідчих дій", - йдеться в ухвалі суду, повідомляє місцеве видання "Думская".
Зазначається, що арешт накладений у межах кримінального провадження, відкритого за частиною 2 ст. 270 КК України - "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей".
Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.
Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.
Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.
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