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Суд заарештував майно табору "Вікторія"

Площа заарештованих будівель становить 4065,4 кв. м.
Приморський районний суд Одеси наклав арешт без права розпорядження і користування на 18 будівель і споруд дитячого табору "Вікторія", де 16 вересня сталася пожежа й загинуло троє дітей.
Суд заарештував майно табору "Вікторія" Фото: dumskaya.net

Так, суд задовольнив клопотання поліцейського слідчого про арешт.

Загалом, площа заарештованих будівель становить 4065,4 кв. м.

"Зазначене майно зберегло сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину. Слідчий довів, що існують ризики його перепланування, зміни цільового призначення, пошкодження або знищення, що в подальшому ускладнить встановлення істини і проведення необхідних слідчих дій", - йдеться в ухвалі суду, повідомляє місцеве видання "Думская".

Зазначається, що арешт накладений у межах кримінального провадження, відкритого за частиною 2 ст. 270 КК України - "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей".

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.

Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

 
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27 09 2017 13:52
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