Суд заарештував майно табору "Вікторія"

Приморський районний суд Одеси наклав арешт без права розпорядження і користування на 18 будівель і споруд дитячого табору "Вікторія", де 16 вересня сталася пожежа й загинуло троє дітей.

Так, суд задовольнив клопотання поліцейського слідчого про арешт.

Загалом, площа заарештованих будівель становить 4065,4 кв. м.

"Зазначене майно зберегло сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину. Слідчий довів, що існують ризики його перепланування, зміни цільового призначення, пошкодження або знищення, що в подальшому ускладнить встановлення істини і проведення необхідних слідчих дій", - йдеться в ухвалі суду, повідомляє місцеве видання "Думская".

Зазначається, що арешт накладений у межах кримінального провадження, відкритого за частиною 2 ст. 270 КК України - "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей".