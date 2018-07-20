Суд заарештував мера Сколе на два місяці
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.
Водночас суд визначив альтернативу – внесення 140 тис 960 грн застави.
Нагадаємо, ввечері 18 липня слідчі Національної поліції задокументували факт отримання мером Москалем неправомірної вигоди у вигляді реєстрації за його близьким родичем права власності на об'єкт нерухомого майна. 19 липня меру Сколе повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище), санкція якої передбачає до 10 років ув'язнення, три роки позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна.
Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, Володимир Москаль продовжує працювати мером, "хоча ще в березні 2018 засуджений на 6,5 років за хабар, проте апеляція все переноситься".
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