Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд заарештував на два місяці арендаторку ТЦ в Кемерові

По кримінальній справі проходять 49 потерпілих, їхні свідчення залучено до розслідування
Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяці керуючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.
Суд заарештував на два місяці арендаторку ТЦ в Кемерові Фото: ТАСС

"Суд постановив задовольнити клопотання слідства і обрати Судденок запобіжний захід у вигляді взяття під вартою до 25 травня", - сказав суддя Дмитро Шандров, повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що у кримінальній справі проходять 49 потерпілих, їхні свідчення залучено до розслідування.

Вчора суд продовжив до 72 годин термін затримання технічного директора ТРЦ "Зимова вишня" Георгія Соболєва, керуючої Надії Судденок, Олександра Нікітіна та Ігоря Полозиненка - співробітника і керівника компанії "Системний інтегратор", що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації у ТРЦ.

МНС Росії заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти.

Раніше, у штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", заявиляли, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2018 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.