Суд заарештував на два місяці арендаторку ТЦ в Кемерові

По кримінальній справі проходять 49 потерпілих, їхні свідчення залучено до розслідування

Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяці керуючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.

"Суд постановив задовольнити клопотання слідства і обрати Судденок запобіжний захід у вигляді взяття під вартою до 25 травня", - сказав суддя Дмитро Шандров, повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що у кримінальній справі проходять 49 потерпілих, їхні свідчення залучено до розслідування.

Вчора суд продовжив до 72 годин термін затримання технічного директора ТРЦ "Зимова вишня" Георгія Соболєва, керуючої Надії Судденок, Олександра Нікітіна та Ігоря Полозиненка - співробітника і керівника компанії "Системний інтегратор", що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації у ТРЦ.

МНС Росії заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти.

Раніше, у штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", заявиляли, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.