Суд заарештував на два місяці голову Перечинської РДА, який збив двох жінок
"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці, до 11 вересня", - повідомила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Марина Безега.
Як повідомляє видання "Мукачево.нет", на судовому засіданні Олефір просив узяти його під нічний домашній арешт. Він заявив, що усвідомлює тяжкість свого вчинку і просить пробачення у родичів загиблих жінок.
Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації.
Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.
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