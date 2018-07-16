Суд заарештував на два місяці голову Перечинської РДА, який збив двох жінок Віктора Олефіра взяли під варту до 11 вересня без права внесення застави

Ужгородський міжрайонний суд заарештував голову Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, якого підозрюють у скоєнні ДТП, яка призвела до загибелі двох жінок

Фото: mukachevo.net

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці, до 11 вересня", - повідомила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Марина Безега. Обраний запобіжний захід не передбачає можливості внести заставу. Як повідомляє видання "Мукачево.нет", на судовому засіданні Олефір просив узяти його під нічний домашній арешт. Він заявив, що усвідомлює тяжкість свого вчинку і просить пробачення у родичів загиблих жінок. Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації. Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію