Суд заарештував на два місяці підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка

Таке рішення Шевченківського районного суду міста Києва оголосила слідчий суддя Вікторія Світлицька, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив рішення… клопотання слідчих задовольнити і застосувати до підозрюваного Бориса Германа, 1967 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", – сказала суддя.

За версією обвинувачення, Герман запропонував волонтеру Олексію Цимбалюку за вбивство Бабченка 30 тис. доларів. Той попередньо погодився, але в той же день – 6 квітня – звернувся до правоохоронців.

Замовник вбивства слідством поки що не встановлений.

Адвокат Германа Євген Солодко заявив, що вважає підозру і підстави для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необгрунтованими.

Бориса Германа підозрюють за ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України (в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини).

Нагадаємо, 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження. Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста.