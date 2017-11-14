Суд заарештував на два місяці з альтернативою застави закарпатців, затриманих у Києві з вибухівкою
Про це повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна".
Один з них, Ярослав Павлишинець, 1990 р. н., він заявив, що не знав, що перевозив в автомобілі.
Інший - це Євген Гончаренко, 1991 р. н., попросив його показання не знімати на камеру і стверджував, що виїхав з Мукачевого до Києва "за компанію".
Для обох чоловіків прокуратура просила 60 діб тримання під вартою. За даними сторони обвинувачення, чоловіки незаконно придбали і зберігали вибухівку на основі гексогену, сила вибуху якого утричі перевищує тротил.
Адвокати ж просили більш м'якого заходу і як альтернативу - внесення застави. У результаті суд задовольнив клопотання прокуратури, для обох чоловіків обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави 256 тис. гривень для кожного.
Якщо гроші заплатять, чоловіки зобов'язуються за першою вимогою прибути до суду.
Нагадаємо, в неділю близько 17:00 на парковці ТЦ "Аркадія" (Дніпровська Набережна, 33) в Дарницькому районі столиці співробітники поліції виявили автомобіль з вибухівкою. У рюкзаку, який був у машині, виявилося п'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг і 10 електродетонаторів.
Обидва затримані - жителі Мукачева.
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