Суд заарештував начальника Обухівської поліції Ярославського на два місяці

Ярославський підозрюється у причетності до спроби викрадення бізнесмена

Начальника Обухівського районного відділу поліції Дениса Ярославського взяли під варту строком на два місяці.

Відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань, інформує "Громадське".

За версією слідства, Ярославський підозрюється у причетності до спроби викрадення бізнесмена.

"Він підозрюється у незаконному позбавлені волі та зловживанні своїм служблвим становищем", - сказав прокурор Денис Клюшников.

За його словами, слідство відпрацьовує версію щодо причетності Росії до цієї справи.

"Нами ця версія відпрацьовується, але свого підтвердження вона ще не знайшла. Тому робити висновки поки рано", - додав прокурор.

Сам Ярославський заявив, що слідчі "помилилися", затримуючи його.

"Мені було відомо про те, що на Крупчака готується викрадення. Це мені стало відомо від власних оперативних джерел. Але я не знав, з якою метою готується це викрадення", - сказав Ярославський.

За словами арештованого начальника Обухівської поліції, він особисто попереджав Крупчака про організацію його викрадення.

"Я Крупчаку повідомляв, що його персоною негативно цікавляться. Але Росія тут ні до чого", - стверджує Ярославський.

Нагадаємо, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалась викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його до Росії. Як стало відомо згодом, жертвою викрадення, яке запобігли силовики, повинен був стати власник картонного-паперового комбінату в Обухові Володимир Крупчак.