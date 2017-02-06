Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд заарештував начальника Обухівської поліції Ярославського на два місяці

Ярославський підозрюється у причетності до спроби викрадення бізнесмена
Начальника Обухівського районного відділу поліції Дениса Ярославського взяли під варту строком на два місяці.
Суд заарештував начальника Обухівської поліції Ярославського на два місяці Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri/

Відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань, інформує "Громадське".

За версією слідства, Ярославський підозрюється у причетності до спроби викрадення бізнесмена.

"Він підозрюється у незаконному позбавлені волі та зловживанні своїм служблвим становищем", - сказав прокурор Денис Клюшников.

За його словами, слідство відпрацьовує версію щодо причетності Росії до цієї справи.

"Нами ця версія відпрацьовується, але свого підтвердження вона ще не знайшла. Тому робити висновки поки рано", - додав прокурор.

Сам Ярославський заявив, що слідчі "помилилися", затримуючи його.

"Мені було відомо про те, що на Крупчака готується викрадення. Це мені стало відомо від власних оперативних джерел. Але я не знав, з якою метою готується це викрадення", - сказав Ярославський.

За словами арештованого начальника Обухівської поліції, він особисто попереджав Крупчака про організацію його викрадення.

"Я Крупчаку повідомляв, що його персоною негативно цікавляться. Але Росія тут ні до чого", - стверджує Ярославський.

Нагадаємо, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалась викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його до Росії. Як стало відомо згодом, жертвою викрадення, яке запобігли силовики, повинен був стати власник картонного-паперового комбінату в Обухові Володимир Крупчак.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2017 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.