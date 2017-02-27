Суд заарештував націоналізоване майно в Криму на 340 мільйонів гривень

Зокрема, йдеться про санаторії, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості

На майно вартістю понад 340 мільйонів гривень, розташоване в окупованому Криму, яке було незаконно націоналізоване після анексії півострова Росією, накладено арешт.

Про це повідомив прокурор Криму Гюндуз Мамедов, пише Українська Правда.

"Ми використовуємо механізм повернення (майна) через наші національні суди. На сьогодні за клопотаннями слідчих, погодженими прокурорами, накладено арешт на незаконно націоналізоване майно на суму понад 340 млн грн", – повідомив прокурор.

За словами Мамедова, прокуратура Криму заявила 9 клопотань про поновлення судових проваджень, які не були розглянуті у зв'язку з окупацією півострова.

Прокурор Криму зазначив, що за результатами розгляду цих клопотань державі буде повернуто майно вартістю понад 10 млн грн. Зокрема, йдеться про санаторії, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Загалом у клопотаннях йдеться про 100 об'єктів.

Нагадаємо, 24 лютого Малиновський районний суд Одеси оштрафував сімох членів екіпажу корабля Sky Moon за відвідування портів в окупованому Росією Криму.