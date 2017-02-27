Суд заарештував націоналізоване майно в Криму на 340 мільйонів гривень
Про це повідомив прокурор Криму Гюндуз Мамедов, пише Українська Правда.
"Ми використовуємо механізм повернення (майна) через наші національні суди. На сьогодні за клопотаннями слідчих, погодженими прокурорами, накладено арешт на незаконно націоналізоване майно на суму понад 340 млн грн", – повідомив прокурор.
За словами Мамедова, прокуратура Криму заявила 9 клопотань про поновлення судових проваджень, які не були розглянуті у зв'язку з окупацією півострова.
Прокурор Криму зазначив, що за результатами розгляду цих клопотань державі буде повернуто майно вартістю понад 10 млн грн. Зокрема, йдеться про санаторії, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Загалом у клопотаннях йдеться про 100 об'єктів.
Нагадаємо, 24 лютого Малиновський районний суд Одеси оштрафував сімох членів екіпажу корабля Sky Moon за відвідування портів в окупованому Росією Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат