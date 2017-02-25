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Суд заарештував одного з підозрюваних у викраденні нардепа Гончаренка

Відомі імена двох фігурантів справи, ім'я третього не розголошується
Приморський районний суд Одеси виніс рішення, за яким один із фігурантів справи про викрадення народного депутата Олексія Гончаренко Анатолій Слободянник проведе під вартою як мінімум два місяці.
Суд заарештував одного з підозрюваних у викраденні нардепа Гончаренка Фото: dumskaya.net

Про це повідомляє "Думская".

Ймовірний організатор викрадення Гончаренка, депутат Лиманської райради Одеської області Олександр Кушнарьов на суді заявив, що не володіє українською мовою, і вимагав надати перекладача.

Ім'я третього фігуранта справи про викрадення не називається. За словами співробітників суду, "у нього інші обставини". Це співробітник друкарні, якого підозрюють у виготовленні матеріалів із закликами до війни. До викрадення народного депутата він, за даними слідства, не причетний.

Зазначимо, 24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим в четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва.

Раніше повідомлялося, що лепутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими в ніч на 23 лютого.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один із викрадачів народного депутата Олексія Гончаренка мав паспорт громадянина Росії.

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25 02 2017 18:25
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