Суд заарештував одного з підозрюваних у викраденні нардепа Гончаренка
Про це повідомляє "Думская".
Ймовірний організатор викрадення Гончаренка, депутат Лиманської райради Одеської області Олександр Кушнарьов на суді заявив, що не володіє українською мовою, і вимагав надати перекладача.
Ім'я третього фігуранта справи про викрадення не називається. За словами співробітників суду, "у нього інші обставини". Це співробітник друкарні, якого підозрюють у виготовленні матеріалів із закликами до війни. До викрадення народного депутата він, за даними слідства, не причетний.
Зазначимо, 24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим в четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва.
Раніше повідомлялося, що лепутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.
Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими в ніч на 23 лютого.
Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один із викрадачів народного депутата Олексія Гончаренка мав паспорт громадянина Росії.
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