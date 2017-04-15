Суд заарештував підлітків, які жорстоко познущалися над хлопчиком-інвалідом на Київщині

Суд у суботу постановив взяти під варту без права внесення застави двох з трьох підлітків, які катували і ґвалтували 10-річного хлопчика-інваліда у Іванкові Київської області.

Про це повідомив глава Київської обладміністрації Олександр Горган у Facebook.

"У неділю 9 квітня в Іванкові троє підлітків познущалися над 10-річним хлопчиком. Його жорстоко били кілька годин поспіль, катували, кидали в холодну воду, примушували їсти фекалії і лизати сечу. Неспростовні докази дають підстави стверджувати, що група підлітків ґвалтувала дитину палицею", - написав він.

На сайті прокуратури Київської області повідомляється, що кривдникам 16, 15 і 13 років.

Кримінальне провадження зараз розслідується за ч. 2 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 127 (катування) і ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України. Юнакам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Горган пише, що за підсумками наради, на якій був присутній уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, начальник ГУ Нацполіції області та голова Іванківської райдержадміністрації зі своїми підлеглими, дав доручення провести службове розслідування.

"Зокрема щодо бездіяльності голови Іванківської РДА, який повинен був координувати роботу поліції району та інших служб району, але не зробив цього. Службове розслідування розпочато також щодо працівників поліції. Внутрішнє розслідування проводить Головне управління Національної поліції Київської області", - зазначив голова ОДА.

Горган стверджує, що тяжкість цього злочину хотіли приховати від керівництва області і від громадськості, справу спочатку кваліфікували за статтею "Хуліганство", невідкладні слідчі дії і експертизи своєчасно не проводилися, докази не вилучалися.