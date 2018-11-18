Суд заарештував підозрюваного в наїзді на прикордонника на Закарпатті

Суд в Ужгороді обрав запобіжний захід для підозрюваного в наїзді на прикордонника в Закарпатській області.

Ужгородський міськрайонний суд обрав як запобіжний захід двомісячне утримання під вартою без можливості внесення застави, повідомляє "112 Україна".

У ході засідання підозрюваний визнавав свою провину. Він зробив заяву, в якій сказав, що розкаюється у скоєному і пояснює подію тим, що під час застосування вогнепальної зброї прикордонниками, скоїв наїзд на майора Вадима Березенського випадково. Сторона захисту просить взяти до уваги явку з повинною.

Нагадаємо, що вночі в Закарпатській області автомобіль на іноземній реєстрації збив українського прикордонника. Машину затримали, однак одій втік з місця ДТП.

Прикордонник, якого на пункті пропуску в Закарпатській області збив автомобіль, помер у лікарні.