Суд заарештував підозрюваного в наїзді на прикордонника на Закарпатті
Ужгородський міськрайонний суд обрав як запобіжний захід двомісячне утримання під вартою без можливості внесення застави, повідомляє "112 Україна".
У ході засідання підозрюваний визнавав свою провину. Він зробив заяву, в якій сказав, що розкаюється у скоєному і пояснює подію тим, що під час застосування вогнепальної зброї прикордонниками, скоїв наїзд на майора Вадима Березенського випадково. Сторона захисту просить взяти до уваги явку з повинною.
Нагадаємо, що вночі в Закарпатській області автомобіль на іноземній реєстрації збив українського прикордонника. Машину затримали, однак одій втік з місця ДТП.
Прикордонник, якого на пункті пропуску в Закарпатській області збив автомобіль, помер у лікарні.
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