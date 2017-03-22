Суд заарештував помічника депутатів, якого звинувачують у прихованій федералізації
Ухвала суду від 24 лютого доступна в Єдиному реєстрі судових рішень.
Розслідуванням встановлено, що Житомирський наприкінці 2014 року разом з невстановленими особами створив злочинну групу для виконання розробленого в Росії злочинного плану, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.
Для досягнення поставленої мети він запропонував голові секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України" Ганні Яровій увійти до складу злочинної групи.
В ухвалі зазначають, що Житомирський був одним із співзасновників громадського об'єднання "Депутатський контроль", при цьому інші засновники цього об'єднання не знали про плани підозрюваного.
Протягом 2016 року Житомирський і Ярова вживали заходів для ухвалення на сесіях обласних рад різних регіонів України за грошову винагороду звернень до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про розмежування повноважень між центральною і місцевою владою.
Для прийняття рішень залучали посередників (у тому числі секретарів облрад) за грошову винагороду від 60 до 100 тис. доларів. Йдеться про Львівську, Харківську, Закарпатську області і Запоріжжя.
22 лютого Житомирського затримали, а 23 лютого його повідомили про підозру.
Житомирський донедавна був помічником нардепів Геннадія Кривошеї (фракція "Народний фронт") і Дениса Силантьєва (фракція Радикальної партії Ляшка), а раніше - Володимира Бедевки і Євгена Волинця (обидва - Комуністична партія).
Кривошея і Силантьєв заявили, що не знали про підривну діяльність Житомирського.
Нагадаємо, 21 лютого голова СБУ Василь Грицак оприлюднив аудіозапис телефонних переговорів Житомирського і Ярової. За його словами, за їхньою діяльністю стоїть Росія.
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