Суд заарештував понад півмільйона доларів сина Азарова

Печерський райсуд Києва заарештував 600 тис. франків (близько $600 тис.) на швейцарських рахунках сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

"Накласти арешт на рахунки компаній в банках Швейцарської Конфедерації, а також на залишок коштів на вказаних рахунках в сумі 0,6 млн. швейцарських франків та на видаткові операції по цим рахункам", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі сідових рішень.

Олексію Азарову закидають одержання великих хабарів у той час, коли він працював народним депутатом України.

"Будучи службовою особою він одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7,7 млн євро, 600 тис. швейцарських франків, $500 тис., які ним розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн", - зазначається в ухвалі.

При цьому Азаров-молодший з метою приховати статки та їхнє походження упродовж 2012-2014 років задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19,654 млн грн. Загалом арешт накладено на 10 рахунків.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура викликала сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія для участі в процесуальних діях у справі незаконного заволодіння майном "Укрнафти" та "Укргазвидобування".