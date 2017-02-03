Суд заарештував понад півмільйона доларів сина Азарова
"Накласти арешт на рахунки компаній в банках Швейцарської Конфедерації, а також на залишок коштів на вказаних рахунках в сумі 0,6 млн. швейцарських франків та на видаткові операції по цим рахункам", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі сідових рішень.
Олексію Азарову закидають одержання великих хабарів у той час, коли він працював народним депутатом України.
"Будучи службовою особою він одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7,7 млн євро, 600 тис. швейцарських франків, $500 тис., які ним розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн", - зазначається в ухвалі.
При цьому Азаров-молодший з метою приховати статки та їхнє походження упродовж 2012-2014 років задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19,654 млн грн. Загалом арешт накладено на 10 рахунків.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура викликала сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія для участі в процесуальних діях у справі незаконного заволодіння майном "Укрнафти" та "Укргазвидобування".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат