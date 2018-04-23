Суд заарештував прокурора, який працював на бойовиків "ДНР"

У Маріуполі (Донецька область) суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 30 діб правоохоронця, якого слідчі підозрюють у співпраці з терористами "ДНР".

Згідно з зібраними доказами затриманого підозрюють у створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності. Про це йдеться у повідомленні обласної поліції.

Слідчі встановили, що чоловік у 2014 році працював в органах юстиції, а коли його населений пункт (у Бахмутському районі) захопили бойовики, не виїхав, а прийняв їхній бік та за їх наказом ніс озброєну службу на ворожих блокпостах.

"Намагаючись приховати свою участь у бандформуваннях, він пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду районного прокурора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.