CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Маріуполі (Донецька область) суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 30 діб правоохоронця, якого слідчі підозрюють у співпраці з терористами "ДНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд заарештував прокурора, який працював на бойовиків "ДНР"
Він пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду районного прокурора
Фото: 112.ua
Згідно з зібраними доказами затриманого підозрюють у створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності. Про це йдеться у повідомленні обласної поліції.
Слідчі встановили, що чоловік у 2014 році працював в органах юстиції, а коли його населений пункт (у Бахмутському районі) захопили бойовики, не виїхав, а прийняв їхній бік та за їх наказом ніс озброєну службу на ворожих блокпостах.
"Намагаючись приховати свою участь у бандформуваннях, він пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду районного прокурора", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.
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